Le procès de Touafik Bouachrine ajourné au 15 mars

Le procès de Taoufik Bouachrine, qui s’est ouvert jeudi 8 mars à Casablanca, a été ajourné au 15 mars après de longs débats entre défense et partie civile, indique l’Agence France Presse.

Le directeur de publication du quotidien Akhbar Al Yaoum fait face à des chefs d’accusation très graves : «traite d’êtres humains», «violences sexuelles», «abus de pouvoir à des fins sexuelles», «viol et tentative de viol» ou «attentat à la pudeur avec violence». Les actes qui lui sont reprochés auraient été commis à l’encontre de huit plaignantes, selon les autorités judiciaires marocaines.

Jeudi, la séance a été particulièrement animée par des échanges houleux entre les avocats des deux parties, «sur des questions de pure forme», précise l’AFP. La défense a notamment dénoncé un «procès politique et inéquitable», regrettant qu’il n’y ait pas eu de confrontations entre l’accusé et les plaignantes, et appelant à ce que celles-ci viennent témoigner devant la cour.

De leur côté, les avocats de la partie civile ont insisté sur l’importance «d’assurer la protection» des plaignantes, qui auraient «reçu des menaces». Ils ont demandé un report du procès pour mieux préparer leur plaidoirie. Après avoir suspendu à quatre reprises l’audience, le Parquet a décidé d’ajourner les débats au 15 mars.