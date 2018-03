Tétouan : 47 cas d'intoxication suite à l'incendie d'une clinique privée

Quelque 47 personnes intoxiquées à des degrés divers, dans l'incendie d'une clinique privée à Tétouan ont été évacuées, jeudi matin, vers l'hôpital provincial Saniat Rmel pour être pris en charge et recevoir les premiers soins.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial du ministère de la Santé à Tétouan, Mohamed Wahbi, a indiqué que suite au drame qui s'est produit dans une clinique privée, les urgences de l'hôpital provincial ont accueilli 47 cas d'intoxication par les fumées à divers degrés. Parmi eux, neuf sont du personnel médical alors que le reste sont des patients et des membres de leurs familles.

Le responsable a affirmé qu'un seul cas grave parmi les patients a été placé en service de réanimation sous surveillance médicale, alors que le reste des blessés souffrent d'asphyxie légère, ajoutant qu'un deuxième cas a été transféré à l'hôpital Mohammed VI à M'diq pour le soigner par la technique de caisson hyperbare.

De son côté, le directeur de l'hôpital Saniat Rmel, Abdelillah Akrami, a fait état d'un seul cas grave parmi les 47 cas d'intoxication par les fumées, de deux femmes et de deux nouveaux nés qui se trouvaient en service de maternité et qui ont été placés sous contrôle médical, en plus de quatre personnes qui étaient admises en bloc opératoire.

L'incendie, qui a ravagé le bâtiment pour des raisons encore méconnues, a été maitrisé grâce à l'intervention des éléments de la protection civile. Plusieurs responsables locaux, sécuritaires et judiciaires se sont aussi rendus sur les lieux du drame.