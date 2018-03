Entreprenariat : La BEI et Attijariwafa bank signent une ligne de crédit de 100 M€

La cérémonie de signature, lundi 5 mars à Casablanca, entre Mohamed El Kettani, PDG d’Attijariwafa bank et Flavia Palanza, directrice des opérations de prêt dans les pays du voisinage à la BEI. DR

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Attijariwafa bank ont annoncé, lundi 5 mars, la signature d’une ligne de crédit de 100 millions d’euros pour renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaires (ETI) marocaines, ont-elles indiqué hier dans un communiqué.

La cérémonie de signature s’est déroulée à Casablanca en présence de Mohamed El Kettani, président directeur général du groupe Attijariwafa bank et Flavia Palanza, directrice des opérations de prêt dans les pays du voisinage à la BEI.

Cette nouvelle ligne de crédit octroyée à des conditions favorables grâce à la notation triple A de la BEI permettra à Attijariwafa bank de renforcer sa capacité d’intervention en faveur des entreprises marocaines, qu’elles soient petites, moyennes ou intermédiaires, facilitant ainsi l’accès de ces dernières à un financement attractif et adapté à leurs besoins, notamment via des maturités plus longues de prêt, ajoutent les deux banques.

Une attention particulière sera portée au secteur industriel, notamment manufacturier, et aux services ainsi qu’à l’impact social de la nouvelle ligne de crédit qui devrait permettre de créer des milliers d’emplois.

En tant que l’un des principaux bailleurs de fond de la région, la Banque européenne d’investissement a consacré 1,9 milliard d’euros d’investissements en 2017. Un quart de ces nouveaux financements sont dédiés à l’appui de projets concrets les secteurs clefs de l’économie marocaine, tels que le soutien aux entreprises et l’innovation, l’énergie, l’industrie, les transports, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé ou encore le logement social.