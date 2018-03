8 Mars : Exposition d’artisanat des femmes du Maroc à la Fondation BMCE Bank

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la présidente de la Fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement, Dr Leïla Mezian Benjelloun, a tenu en partenariat avec Marga Crespo, directrice du cabinet conseil Innovarte, une exposition des œuvres artisanales des femmes du Maroc.

Cet évènement est organisé au profit des femmes à faible revenu dans le milieu rural, indique le groupe bancaire dans un communiqué.

Au cours de cette cérémonie-exposition de ventes, qui a eu lieu ce jeudi 8 mars au siège de BMCE Bank, plusieurs personnes ont pu apprécier les produits qui représentent le patrimoine artisanal et culturel de la femme des différentes régions du Maroc.

«De même, ce fut l’occasion de faciliter l’écoulement des produits artisanaux, manière d’encourager l’artisanat marocain et lui offrir l’accès au marché, qui est une majeure contrainte pour ces femmes de faire connaitre et vendre leurs produits», lit-on dans le communiqué.

Cette exposition intervient dans le cadre des activités en matière d’éducation à la citoyenneté et aux droits humains, à l’instar des actions menées dans les 65 écoles du réseau Medersat.com.

La célébration de la Journée internationale des droits des femmes se déroule ainsi dans les différentes régions, sur fond d’activités présentées par les élèves des écoles Medersat.com. Celles-ci comprennent des pièces théâtrales éducatives, des chansonnettes et des séquences pédagogiques animées en amazighe et en français.

Par ailleurs, dans d’autres écoles, comme celle de Bouskoura, une pièce de théâtre a été présentée et préparée conjointement par les élèves de 4e et 5e années avec leurs enseignantes, ayant pour thème les principales activités professionnelles assurées dans divers domaines et contextes par la femme marocaine.