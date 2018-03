Union africaine : Rex Tillerson s'est réuni avec Faki et l'Algérien Chergui

Le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson s’est réuni, ce matin au siège de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, avec le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki.

«Les discussions avec le secrétaire d’Etat Tillerson ont été fructueuses, axées sur la paix et la sécurité, y compris les initiatives de l’UA contre le terrorisme, la gouvernance et l’accord sur la zone de libre-échange continentale. Nous avons également discuté des moyens à même de renforcer notre partenariat basé sur des priorités réciproques», a écrit Moussa Faki sur son compte Twitter.

Fruitful discussions with US Secretary of State Tillerson focussed on Peace&Security, including AU-led initiatives to fight Terror,Governance, the Continental Free Trade Agreement. We also discussed how to reinforce our partnership based on mutual priorities. @StateDept pic.twitter.com/RrFGGWXiCA

«L’Union africaine est véritablement une force pour le bien. Nous saluons [son] rôle dans la recherche de solutions à même d’aider le continent à aller de l’avant vers une plus grande stabilité», a répondu le département d’Etat.

Secretary Tillerson with @AUC_MoussaFaki: The @_AfricanUnion truly is a force for good, and we’re grateful to the African Union’s role in seeking solutions to help this continent move towards greater stability. https://t.co/T1Ce5VTRht #SecStateinAfrica pic.twitter.com/oHtT979rGd