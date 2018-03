Sahara : Après la CJUE, les ressources naturelles au menu du Conseil de sécurité en avril ?

A l’approche de l’échéance d’avril, le Polisario prévoit-t-il de ramener le dossier des ressources naturelles au Conseil de sécurité ? En principe, les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de février 2016, portant sur l’accord agricole, et celui du 27 février sur le protocole de pêche de 2014, devraient encourager le Front à frapper à la porte des Quinze. Obtiendra-t-il les mêmes appuis ? Rien n’est moins sûr.

Une source sous couvert d’anonymat nous l’explique :

«Le chemin menant à une résolution intégrant une recommandation sur l’exploitation des ressources naturelles n’est pas une voie facile à emprunter. Les amis de Brahim Ghali peuvent compter sur les traditionnelles lettres de soutien à leur thèse, envoyées par des ONG internationales des droits humains, comme Amnesty International et Human Rights Watch, aux Nations unies en pareille circonstance, certes. Lais il leur manque l’appui des Etats membres du Conseil de sécurité pour porter et défendre leurs positions au sein de la plus importante instance onusienne.»