Le Premier ministre malien jeudi au Maroc pour une visite d'amitié et de travail

Le Premier ministre malien, Soumyelou Boubeye Maïga, effectuera à partir de jeudi une visite d’amitié et de travail au Maroc, apprend-on mercredi de source officielle à Bamako.

Au cours de cette visite de deux jours, M. Maïga et le chef de gouvernement marocain, M. Saâdeddine El Othmani, exploreront les voies et moyens susceptibles de renforcer la fructueuse coopération bilatérale entre les deux pays et échangeront sur les questions de paix, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de changement climatique et de migration irrégulière, indique un communiqué de la Primature malienne.

A l’occasion de cette visite, plusieurs accords de coopération dans le domaine des transports, de la logistique, des infrastructures, de l’aménagement hydro-agricole, de la formation professionnelle et du développement durable seront signés entre les parties, selon la même source.

«Cette visite traduit l’excellence des relations de coopération et d’amitié entre le Mali et le Maroc, deux pays frères unis par l'histoire et de solides liens sociaux, culturels, économiques et scientifiques», conclut le communiqué.