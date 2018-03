L'artiste marocain Jilali Belmahdi tire sa révérence

La scène artistique a perdu l’un de ses grands piliers, l’un des pionniers de la musique et de la chanson marocaines en la personne du célèbre violoniste et compositeur Jilali Belmahdi qui est décédé, mardi, à l’âge de 84 ans, après une longue lutte contre la maladie.

Le défunt a légué à la postérité de nombreuses œuvres d’art qui ont enrichi la scène artistique marocaine comme le tube intitulé «Le bonheur d’Ouarzazate», autant d’œuvres talentueuses jouées par des orchestres nationaux et internationaux.

Né en 1934 à Fès, Jilali Belmahdi a fait ses premiers pas dans le monde de l’art aux côtés de son frère et mentor, l’artiste et violoniste marocain Mohamed Belmahdi, qui a marqué de ses empreintes la scène artistique marocaine et initié son frère à la musique, au luth et au violon.

Des mélodies marocaines et arabes de chanteurs de renom ont été ancrées dès sa plus tendre enfance dans la mémoire de l’artiste défunt qui nourrissait une véritable passion fructueuse pour le violon, ayant donné naissance à des œuvres intemporelles diffusées sur les ondes de la radio nationale.

Jilal Belmahdi, qui a débuté sa carrière artistique en 1950 en tant que violoniste au sein de l’orchestre «Al Inbiâ», a acquis une longue expérience dans son domaine de prédilection, le violon, avant de rejoindre l’orchestre des variétés de la radio nationale créé en 1957, puis a accédé à la notoriété en jouant du violon, en 1959, au sein de l’orchestre national, dirigé à l’époque par les artistes marocains Ahmed El Bidaoui et Abdelkader Rachdi. Il avait pris sa retraite en 1994.

La 18e édition du festival national de la chanson marocaine, en mai 2015 à Salé, a été dédiée à Jilali Belmahdi, auquel un hommage a également été rendu par le club des artistes marocains en novembre 2017.