PJD : El Othmani distribue les responsabilités à ses fidèles

Saâdeddine El Othmani continue d'accorder sa confiance à ses fidèles. En témoigne, la distribution des postes de responsabilité au sein du PJD.

Ainsi et sur proposition d'El Othmani, le secrétariat général a validé la nomination de Mustapha Ramid à la présidence de la Commission de l'intégrité et de la transparence, Jamila Moussali à la tête de la Commission de la parité et l'égalité des chances, Aziz Rebbah aux commandes de l'instance qui chapeaute l'action des élus de la Lampe dans les collectivités locales et les Chambres professionnels, Slimane El Amrani chargé de la communication du parti et des relations internationales et Mohamed Baba, très proche de Rebbah, président de la commission des élections.

Aucun partisan d'Abdelilah Benkirane n'a réussi à intégrer ce club de conseillers. A l'issue du 8e congrès du PJD, tenu en décembre dernier, El Othmani avait écarté du secrétariat général tous ceux et celles ayant plaidé le projet de 3e mandat pour l'ancien chef du gouvernement.