Saad Lamjarred devrait revenir au Maroc «cette semaine»

Le chanteur de pop marocain Saad Lamjarred, mis en examen en octobre 2016 dans une affaire de viol présumé à Paris, devrait rentrer au Maroc «cette semaine», a appris ce mardi l’Agence France-Presse (AFP) de sources concordantes.

Lundi, la vedette de 32 ans a annoncé sur Instagram qu’elle se rendrait «provisoirement au Maroc dans les prochains jours», son «cher pays», pour y présenter son nouveau titre «Ghazali Ghazali».

Son père, Bachir Abdou, a confirmé à l’AFP qu’il attendait son retour «cette semaine», à la suite d’une autorisation de sortie du territoire accordée par la justice française.

Pour rappel, Saad Lamjarred a été accusé en France, en octobre 2016, d’avoir abusé d’une jeune femme de 21 ans. Il avait été mis en examen pour «viol aggravé» et «violences volontaires aggravées», puis soumis à un contrôle judiciaire prévoyant son assignation à résidence, avec bracelet électronique et interdiction de sortie du territoire.

La jeune femme qui l’accuse avait publié en novembre dernier une vidéo, dans laquelle elle dévoilait sa vérité ainsi que les photos des coups qu’elle avait reçus de la part du chanteur. «Ça fait un an que je me cache des médias, un an que je me cache de tout le monde, mais que tout le monde parle de moi. Je n’ai jamais parlé parce que je ne voulais pas faire le buzz, parce que j’avais peur, parce que je ne veux pas entendre parler de moi comme ça, parce que je me sens vraiment, vraiment salie par cette histoire», avait-elle notamment déclaré.