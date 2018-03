Espagne : Deux Marocains reconnaissent leur implication dans une affaire de terrorisme

Deux ressortissants marocains ont reconnu devant la justice espagnole avoir intégré une cellule terroriste locale affiliée à Daesh, a indiqué hier l’agence Efe. Les individus étaient particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, à la recherche d’éventuelles recrues.

Abdelillah Migou et Anouar Merabet encourent respectivement 9 et 11 ans de prison. Le second est également impliqué dans une affaire de trafic de drogue. Leur peine a été revue à la baisse lors du procès à l’Audience nationale, les deux hommes ayant reconnu les faits dont ils sont accusés. Ils ont ainsi été condamnés à une peine de 4 et 5 de ans. Ils seront toutefois expulsés du territoire espagnol pendant dix ans, en remplacement de cette peine.

Plus précisément, ils ont reconnu avoir été en contact direct avec une vingtaine de djihadistes installés en Syrie, et tenté d’endoctriner d’éventuelles recrues à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, afin de les convaincre de se rendre dans les zones de conflits, d’après le procès-verbal.

Anouar Merabet, qui faisait office de «cheikh», «apparaissait sur les réseaux sociaux comme un leader charismatique» et s’était lié d’amitié via Facebook avec 11 membres de l’organisation «Etat islamique», tous formant une «katiba» (groupe de combattants) en Syrie.