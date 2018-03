Mbark Boussoufa déterminé à passer le premier tour de la Coupe du Monde 2018

Mbark Boussoufa, le milieu de terrain marocain qui accompagnera les Lions de l’Atlas en Russie pour la Coupe du Monde prévue cet été, est déterminé à faire une belle prestation lors de la compétition internationale. Dans une interview réalisée par la FIFA et publiée lundi, le footballeur de 33 ans a insisté sur le fait que l’équipe nationale sera «prête à faire de bonnes performances».

«Nous allons rencontrer de grandes équipes et nous savons à quoi nous attendre. Nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passera», a déclaré le footballeur, en évoquant le groupe dont fait partie le Maroc et qui comprend le Portugal, l’Espagne et l’Iran.

Pour Boussoufa, qui a déjà joué six saisons à Moscou, gagner ce match revient à se fixer un objectif et à tout faire pour l’atteindre : «Nous n’allons pas à la Coupe du Monde juste pour participer, mais surtout pour montrer de quoi nous sommes capables. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour passer le premier tour.»

«Nous devons être prêts à affronter n’importe quelle équipe, du premier au dernier match», a-t-il encore déclaré en se référant au match d’ouverture, que le Maroc doit disputer contre l’Iran et que Boussoufa qualifie de «décisif».

Pour rappel, l’équipe nationale marocaine s’est qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en Russie après avoir évincé les Eléphants ivoiriens le 11 novembre à Abidjan. C’est avec les deux buts de Nabil Dirar et de Mehdi Benatia que la sélection nationale, alors à la tête de son groupe, a obtenu un billet pour la Russie.