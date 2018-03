Tournée de Rex Tillerson en Afrique : Aucun pays maghrébin sur la liste

Le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson effectue à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 13 mars sa première tournée en Afrique. Le chef de la diplomatie se rendra en Ethiopie, à Djibouti, au Kenya, au Tchad et au Nigéria. Aucun pays du Maghreb ne figure en revanche sur l’agenda.



Le choix de ces déplacements va de pair avec la priorité qu’accorde l’administration Trump à la situation dans la Corne de l’Afrique. Un intérêt particulier qui s’est traduit par la nomination, fin août dernier, de Donald Yamamoto au poste de sous-secrétaire chargé de l’Afrique. Le diplomate avait d’ailleurs été ambassadeur des Etats-Unis en Ethiopie (2006-2009) et à Djibouti (2000-2003). Il a également effectué un passage en Érythrée (1997-1998) en tant qu’ambassadeur par intérim.

A Addis-Abeba, le chef de la diplomatie américaine s’entretiendra avec les responsables de l’Union africaine.



Quant au Maghreb, il n’est pas classé parmi les priorités internationales de Washington, même si les relations avec Alger font figure d’exception. Les deux pays tiendront en juin, dans la capitale algérienne, la cinquième session de leur «Dialogue stratégique» sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. En principe, Rex Tillerson devrait conduire la délégation américaine lors de ce grand rendez-vous.