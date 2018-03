Football féminin : Marrakech accueille le symposium de la CAF

Le symposium de la Confédération africaine de football (CAF) sur le football féminin a ouvert ses travaux ce lundi à Marrakech, avec la participation des présidents de plusieurs fédérations africaines et de personnalités sportives marocaines et étrangères.

Co-organisé par la CAF et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), sous le thème «relevons le défi», ce symposium a pour objectif de booster le football féminin en Afrique et de l’aider à prendre toute sa place sur la scène mondiale.

Deux jours durant, les participants débattront de nombreuses thématiques très pointues ayant trait aux contraintes qui s’opposent au développement du football féminin sur le continent, notamment «Développer la pratique du football féminin», «Développer la formation technique des formateurs, arbitres et instructeurs», «Moyens de développement du parrainage pour le football féminin», «Compétitions: réalités et perspectives», «Concept de gouvernance dans le football féminin», «Rôle du football féminin dans la promotion et la socialisation de la femme» et «Place des médias et de la communication dans la dynamisation du football féminin».