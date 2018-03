Casablanca : Le Moroccan Consumer Day aura lieu le 15 mars prochain

Le média marocain Consonews, dédié à la consommation, lance le Moroccan Consumer Day, apprend-t-on dans un communiqué.

En partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) et l'Association de protection du consommateur Uniconso, la première édition aura lieu le 15 mars à l’hôtel Farah Casablanca.

«Le Moroccan Consumer Day est en effet un événement qui a l’ambition de devenir un rendez-vous annuel incontournable à l’occasion de la journée mondiale des droits des consommateurs. Cela dans le but d’éclairer l’opinion publique sur les avancées faites en matière de protection du consommateur et des efforts fournis par les différents acteurs concernés dans ce sens. L’objectif final étant de permettre une consommation plus éveillée et des rapports consommateurs-marques étroits fondés sur une meilleure connaissance mutuelle», poursuit le communiqué.

Tenu cette année sous le thème «Protection du consommateur, levier de développement économique et social de l’entreprise», le Moroccan Consumer Day connaîtra la participation de plusieurs institutions, intervenants et invités qui font autorité dans leurs domaines respectifs pour discuter des problématiques d’actualité liées aux consommateurs.