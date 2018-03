Innovation digitale : Clôture du festival FUTUR.E.S. In Africa à Casablanca

Le siège de la région Casablanca-Settat a abrité les 1er et 2 mars la première édition du festival FUTUR.E.S. In Africa, un rendez-vous dédié au futur de l’innovation digitale en Afrique, indiquent les organisateurs dans un communiqué de presse.

Cet évènement, qui vise à stimuler les échanges entre les écosystèmes numériques africains et français, fait suite à la signature d’une convention de partenariat en 2016 entre la région de Casablanca-Settat et la région Île-de-France, visant à développer l’innovation digitale comme levier de transformation des territoires au bénéfice des citoyens, des entreprises et des visiteurs de la région.

La cérémonie d’inauguration officielle a eu lieu en présence de nombreuses personnalités marocaines et françaises, dont Mustapha Bakkoury, président de la région Casablanca-Settat, Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Île-de-France, Miriem Bensalah-Chaqroun, présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Jean-François Girault, ambassadeur de France au Maroc et Arnaud de Sury d’Aspremont, consul général de France à Casablanca.

Plus de 20 intervenants originaires du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Kenya, du Bénin, du Cameroun, du Niger, du Maroc, de France et d’Afrique du Sud, sont venus décrypter les tendances et enjeux de la transformation numérique au Maroc et en Afrique autour de 3 thématiques : l’éducation, la santé et les territoires.

Cinq prix FUTUR.E.S In Africa ont été décernés, récompensant les meilleures innovations exposées pendant deux jours lors de l’événement : le prix Projet Maroc, le prix Projet Afrique et le prix Projet France, un prix de l’inclusion panafricaine «Mazars» et un prix Coup de cœur.