Le gouvernement espagnol tente de trouver une date pour la visite de Felipe VI au Maroc

Le gouvernement espagnol tente toujours de trouver une date pour la visite d’Etat du roi Felipe VI au Maroc, qui était initialement prévue fin novembre 2017, a annoncé aujourd’hui le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Ildefonso Castro, d’après l’agence de presse Efe.

«L’unique raison pour laquelle la visite du roi n’a pas eu lieu est relative à l’agenda», a déclaré le responsable devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Le diplomate a également indiqué que le déplacement du monarque devait avoir lieu ce mois de mars, «mais nous sommes toujours à la recherche d’une date car le roi du Maroc vient de se faire opérer» à Paris.

Initialement, le roi Felipe VI devait se rendre au Maroc fin novembre, mais son déplacement avait dû être reporté en raison de la tenue du sommet Union européenne-Union africaine, les 29 et 30 novembre, auquel le roi Mohammed VI avait pris part.

Ildefonso Castro a répondu à d’autres questions sur le Maroc, notamment sur les patrouilles conjointes, terrestres et maritimes, dans la zone du Sahara occidental. «L’Espagne est historiquement liée aux Saharaouis», a-t-il déclaré, rappelant toutefois qu’il existe «un traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération» avec le Maroc. En outre, il a qualifié de «fructueuse» la coopération entre les deux pays sur le front territorial et législatif, niant en revanche le déploiement de patrouilles mixtes dans la zone sahraouie.

Le secrétaire d’Etat a réitéré l’engagement de l’Espagne pour une solution «politique, juste, durable et acceptable» pour les deux parties face aux conflits ouverts entre le Maroc et les Sahraouis, à l’instar de celui survenu en 2016 dans la zone de Guerguerate, qui avait provoqué l’intervention du Conseil de sécurité des Nations unies.

Enfin, sur le Hirak, Ildefonso Castro a estimé que les mouvements citoyens du Rif relèvent d’une «affaire interne».