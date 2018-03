Plus de 33 000 bénéficiaires du droit à la nationalité marocaine par la mère

Quelque 33 587 personnes ont bénéficié du droit d’acquisition de la nationalité marocaine par la mère, a annoncé mercredi à Tunis la ministre de la Famille, de la solidarité, de l’égalité et du développement social, Bassima Hakkaoui.

S’exprimant lors du 1er congrès ministériel sur «l’appartenance et l’identité juridique» initié en partenariat entre la Ligue arabe et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la responsable a mis l’accent sur les changements fondamentaux introduits au code de la nationalité, qui a accordé aux fils et filles le droit d’acquisition de la nationalité de la mère marocaine et du père étranger, quels que soient leur lieu de naissance.

Le législateur marocain a veillé à assurer l’égalité en considérant de nationalité marocaine toute personne née au Maroc de parents inconnus, a-t-elle ajouté.

La directrice de la direction de la Femme, de la famille et de l’enfance au sein de la Ligue arabe, Inès Maccaoui, a indiqué que son organisation mise sur ce congrès pour obtenir des résultats concrets en matière de promotion des droits des enfants et des femmes.

Le secrétaire général adjoint du conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Louah Ahmed Rabii, a exprimé le souhait de voir les travaux de ce congrès couronner par l’adoption d’une déclaration en faveur des droits des enfants

En ce qui concerne la situation des migrants, Mme Hakkaoui a fait savoir que le Maroc est passé depuis quelques années de pays de transit à pays d’accueil, en s’impliquant dans une nouvelle politique lancée en application des hautes instructions du roi Mohammed VI pour la régularisation de milliers de migrants et demandeurs d’asile.

Cette politique a permis à des centaines de Syriens d’accéder au statut de réfugié et la régularisation de la situation d’un grand nombre de Subsahariens, de différentes nationalités, a-t-elle précisé.