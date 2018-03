Maroc : Fortes pluies prévues jeudi et vendredi

De fortes pluies sont prévues, jeudi et vendredi, dans plusieurs provinces du royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

Des pluies fortes allant de 70 à 100 mm sont prévues du jeudi à 11h00 au vendredi à 24h00 dans les provinces de Chefchaouen, Ouezzane, Al-Hoceima (reliefs), Larache, Taza et Taounate, précise la DMN. Cette dernière prévoit également de fortes pluies (de 40 à 60mm) le vendredi, de 06h00 à 24h00, dans la préfecture de Tanger-Assilah et les provinces de Fahs-Anjra et Tétouan.

Des pluies modérées à localement fortes intéresseront vendredi les provinces de Sidi Kacem, Meknès et Moulay Yaâcoub.