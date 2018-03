Etats-Unis : L’attentat de la mosquée de Québec intégré dans un projet de loi

L’attentat de la grande mosquée de Québec, le 29 janvier 2017, figure parmi les six crimes cités dans le projet de loi 4918 sur «la prévention du terrorisme intérieur», qui a été déposé ce mois-ci à la Chambre des représentants des Etats-Unis, d’après le journal canadien La Presse.

Le projet de loi stipule qu’il s’agit de la toute première fusillade perpétrée dans une mosquée d’Amérique du Nord, rappelant que le Premier ministre canadien Justin Trudeau l’avait qualifiée «d’attentat terroriste».

Le texte cite également une fusillade survenue dans un temple sikh au Wisconsin et une autre dans un centre communautaire juif du Kansas, le rassemblement de suprémacistes blancs à Charlottesville, l’assassinat d’un Afro-Américain à New York et la fusillade dans une église de Charleston. Des statistiques rapportent que beaucoup plus d’Américains ont été tués par des terroristes blancs d’extrême droite que par des islamistes radicaux.

«Une note conjointe du FBI et du département de la Sécurité intérieure révélait récemment que les organisations de suprémacistes blancs avaient été responsables de 49 homicides et de 29 attentats entre 2000 et 2016 – plus que n’importe quel autre mouvement extrémiste au pays», a déclaré Brad Schneider, représentant démocrate de l’Illinois et porteur de ce projet de loi.

Cette proposition exigerait, entre autres, que le gouvernement américain publie chaque année des données précises sur le «terrorisme intérieur» et que les policiers locaux soient formés afin de détecter au mieux les signes d’une menace potentielle.

Pour rappel, l’auteur de la tuerie de la grande mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, fait face à 12 chefs d’accusation, dont six de meurtre prémédité. Son procès doit s’ouvrir le 26 mars.