Melilla : L’Unicef dénonce les conditions de vie des migrants mineurs

La situation des migrants mineurs à Melilla inquiète les Nations unies. Le comité onusien des droits de l’enfant, qui veille à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 ainsi que de ses deux Protocoles facultatifs, exhorte l’Espagne à réformer le protocole des mineurs étrangers non accompagnés, indique la radio espagnole Cadena Ser.

Le comité onusien presse également le pays ibérique d’adopter des mesures pour s’assurer que ces mineurs soient correctement identifiés, afin d’améliorer leur accès aux procédures d’asile et de garantir des conditions de vie adéquates dans les centres où ils sont hébergés.

Environ 1 000 mineurs non accompagnés se trouvent actuellement à Melilla, d’après les données officielles de l’ONU d’octobre 2017. Parmi eux, une centaine ne sont pas identifiés ni placés sous tutelle de la ville autonome, et sont ainsi livrés à eux-mêmes dans les rues. De plus, ils s’échappent régulièrement des centres d’accueil, a expliqué Francisco Fernandez Marugán, Défenseur du peuple (l’équivalent espagnol du Défenseur des droits), lors d’une allocution devant les députés et les sénateurs, les exhortant à «aller voir par eux-mêmes ce qu’il se passe».

«Cela ne sert à rien d’agir dans les rues en instaurant un climat de confiance et en écoutant ces enfants sans les effrayer pour tenter de les ramener dans les centres, si toutes les conditions ne sont pas réunies» dans ces structures, a déclaré à Cadena Ser Sara Collantes, responsable des politiques infantiles et de développement au sein du comité espagnol de l’Unicef.

Pour rappel, la chaîne de télévision espagnole La Sexta a diffusé des images du centre d’accueil La Purísima, à Melilla, attestant des conditions insalubres et inhumaines dans lesquelles sont logés les enfants et adolescents qui tentent de rejoindre l’Espagne.