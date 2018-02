Lancement du registre national de l’état civil informatisé

Le ministère de l’Intérieur a procédé au lancement du registre national de l'état civil, un système informatique, central et intégré destiné à la gestion du service de l’état civil.

Ce registre, indique mercredi le ministère dans un communiqué, s’appuie sur trois principales composantes, à savoir le portail de l’état civil (www.alhalalmadania.ma), le système informatique de l’état civil et le centre national de sauvegarde des données.

Le portail de l’état civil constitue un des moyens mis à la disposition des citoyens pour s’informer des différentes lois et procédures relatives à l’état civil. On peut y effectuer des demandes de documents administratifs et faire des déclarations préliminaires aux sujets des différents événements en relation avec l’état civil (naissance, mariage, divorce, décès), ajoute la même source.

Au sujet du système informatique de l’état civil, le ministère indique avoir œuvré à l’élaboration d’un système permettant aux fonctionnaires de l’état civil de saisir automatiquement toutes les données et procédures ayant trait à l’état civil. Le portail permet également de fournir des prestations aux citoyens, partenaires et administrations publiques.

Les citoyens ont désormais la possibilité d’accéder, via le site www.alhalalmadania.ma, à des rubriques offrant des informations pratiques et des services électroniques relatifs à l’état civil et à ses procédures, précise la même source.

Les déclarations préliminaires de naissance ou de décès au niveau de Rabat peuvent être faites à travers le site précité en remplissant, dans un délai ne dépassant pas les 30 jours, un formulaire et en lui joignant les documents nécessaires, que l’officier de l’état civil peut consulter pour vérifier leur conformité.