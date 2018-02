Valérie Pécresse est attendue à Casablanca

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, se rendra à Casablanca jeudi 1e mars, accompagnée de Jean-Louis Borloo, ancien ministre, président de la fondation «Energies pour le Monde», Jérôme Chartier, vice-président chargé de la stratégie institutionnelle et des relations internationales, et Othman Nasrou, président du groupe Les Républicains et Indépendants, indiquent dans un communiqué conjoint l’ambassade de France au Maroc la région Île-de-France.

La rencontre sera axée plus particulièrement sur deux évènements majeurs de coopération entre les deux régions. Il s’agit, dans un premier temps, du lancement officiel du festival «FUTUR.E.S in Africa», à 14h30, au Conseil de région de Casablanca-Settat, organisé par Cap Digital Paris Région, un pôle de compétitivité dédié à la transformation numérique, et Maroc Numeric Cluster (MNC).

Au programme, des démonstrations des 30 startups exposantes (12 marocaines, 12 africaines et 6 françaises) pour illustrer les enjeux de la transformation numérique et les nouvelles tendances liées aux trois thématiques à l’honneur cette année : l’éducation et la formation, la santé et les territoires.

Le second évènement concerne la remise de prix aux startups lauréates du réseau d’incubateur francophone SPRINT, lancé en partenariat avec la région Île-de-France en mars 2017. L’objectif est notamment de promouvoir les startups et l’entrepreneuriat social et durable comme modèle de développement, dans les zones de coopération prioritaires de la région francilienne.

Valérie Pécresse s’entretiendra avec Mustapha Bakkoury, président du Conseil de région de Casablanca-Settat, et Miriem Bensalah-Chaqroun, présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).