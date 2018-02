Al Hoceima : La Maison de la poésie de Tétouan célèbre «La Nuit de la poésie amazighe»

La Maison de la poésie de Tétouan célèbrera, vendredi prochain au centre culturel Moulay Al Hassan à Al Hoceima, «La Nuit de la poésie amazighe» en coordination avec la direction provinciale de la Culture.

Cette soirée poétique s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de la Maison de la poésie de Tétouan sur les différentes langues et voix de la poésie marocaine, à leur tête les expressions amazighes. L’événement sera animé par la troupe Ajial Rif et verra la participation des poètes Abed Hamich, Fatima Ouarbachi, Abdelhamid bendouzi, Hayat Boutarfas et Assim Abouti.

«Cette manifestation consacre aussi l'ouverture de la Maison de la poésie sur son espace régional, dans sa profondeur amazighe, l'est de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima», indiquent les organisateurs.

La région du Nord est l'une des plus riches et des plus diversifiées, mais aussi la plus ouverte sur les autres cultures, en l’occurrence l'expérience poétique amazighe qui se veut très riche en termes de créativité, fait remarquer la même source.