Melilla : Les conditions inhumaines d’un centre d’accueil pour les migrants mineurs

La chaîne de télévision espagnole La Sexta a diffusé des images du centre d’accueil pour mineurs La Purísima, à Melilla, attestant des conditions insalubres et inhumaines dans lesquelles sont logés les migrants mineurs qui tentent de rejoindre l’Espagne.

Doté d’une capacité d’accueil de 170 personnes, l’établissement, qui reçoit chaque année 5 millions d’euros de subventions, en héberge en réalité 500. Les images montrent des enfants dormant à même le sol, contraints de se partager des matelas, sans couverture et sans eau chaude. «Je dors dans une pièce avec 7, voire 8 autres personnes», confirme un jeune homme âgé de 15 ans, originaire de Guinée-Conakry, qui a quitté seul son pays alors qu’il en avait 13.

L’un des jeunes garçons du centre a également confié à la chaîne que lui et ses camarades n’étaient pas non plus nourris à leur faim. «On dort à sept ou huit dans chaque pièce. Il n’y a pas de vêtement, pas de nourriture et l’eau est froide», a-t-il dit. D’autres mineurs rapportent que l’établissement est tellement pris d’assaut qu’à l’heure du coucher, ils parviennent difficilement à se frayer un chemin dans les couloirs et à pouvoir trouver une place dans les chambres.

La Sexta fait savoir que les responsables politiques locaux n’ont pas souhaité fournir des explications au journaliste, indiquant que le conseiller au Bien-être social de la ville autonome, Daniel Ventura, «n’a même pas trouvé 20 secondes en trois jours pour répondre à [ses] questions».

Sur Twitter, le journaliste espagnol Alberto Benzaquen, basé à Melilla, a estimé que cette gestion délicate des migrants mineurs est «la conséquence de l’arrivée massive des mineurs», ajoutant que «le Royaume du Maroc est l’unique responsable de cette situation».