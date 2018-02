Pour éviter une récidive, Tariq Ramadan restera en prison

Mis en examen pour viols, l’islamologue suisso-égyptien Tariq Ramadan restera en prison, indique RTL, qui a pu consulter une décision de justice. En effet, la Cour d’appel de Paris a confirmé le maintien du théologien en détention provisoire, le 22 février, en raison du risque d’un nouveau viol.

Dans ce sens et concernant la sclérose en plaques dont le prévenu dit souffrir, les magistrats évoquent une expertise médicale ordonnée par la justice, précisant que le diagnostic «ne peut être considéré comme certain et [que] le traitement suivi par Tariq Ramadan peut parfaitement être mis en place dans une maison d’arrêt». Ils rejettent ainsi les demandes de sa remise en liberté, dans lesquelles le prévenu invoque son état de santé.



Le parquet rappelle que des indices graves et concordants rassemblés par les enquêteurs rendent vraisemblables les faits dénoncés par deux plaignantes. Des investigations ont même permis d’entendre trois autres femmes comme témoins, dénonçant le «comportement sexuel brutal» de Tariq Ramadan.

Sur cette base, les juges concluent qu’il est «à craindre que l’islamologue renouvelle les faits de viol s’il est remis en liberté, même placé sous contrôle judiciaire ou muni d’un bracelet électronique». Par ailleurs, ils considèrent que sa proposition de résider dans les locaux d’une association suisse en Seine-Saint-Denis ne représente pas une «garantie suffisante face au risque de fuite».

Dans la même décision, la détention provisoire est perçue comme «l’unique moyen d’empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes». Les juges rappellent que les deux plaignantes et une témoin «ont indiqué avoir reçu des menaces de la part de Tariq Ramadan».

De leur côté, les soutiens de l’islamologue ont lancé une pétition ayant rassemblé plus de 110 000 signatures, pour dénoncer un «traitement particulièrement sévère» et réclamer la remise en liberté de Tariq Ramadan.