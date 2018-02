France : «Shakespeare à Casablanca» s’invite à l’IMA

Une projection de «Shakespeare à Casablanca», premier film documentaire de la journaliste et cinéaste Sonia Terrab, est prévue ce mardi à 19 heures (heure de Paris) à l’Institut du monde arabe (IMA).

Le temps d’une heure, ce film questionne la conception de l’amour au Maroc, à travers une troupe de théâtre qui s’apprête à jouer en darija «Songe d’une nuit d’été», pièce à succès de Shakespeare.

Ainsi, les comédiens saisissent cette occasion pour sortir à la rencontre des gens dans les rues de Casablanca et les questionner sur le langage de l’amour. Il en ressort des Marocains particulièrement bavards sur le sujet, d’autant plus qu’il a été rare pour les membres de la troupe de se confronter au refus de répondre aux questions.





A l’IMA, la projection se tiendra en présence de la réalisatrice. Une séance qui sera suivie d’un débat avec les interventions de Sonia Terrab et Fouzia Benyoub Elouadie, journaliste à Atlas Info. La rencontre est modérée par Dominique Caubet, sociolinguiste, spécialiste de la darija et professeur émérite d’arabe maghrébin à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) à Paris. Elle est également auteur du documentaire «Casanayda !» (2007).