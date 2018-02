Record pour l’OMPIC : Plus de 14 000 demandes d’enregistrement de marques en 2017

14 141 demandes d’enregistrement de marques. C’est le record enregistré pour l’année 2017 par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Ce chiffre représente une hausse de 10% par rapport à 2016, indique l’OMPIC dans un communiqué.

Cette évolution est due à une hausse de 9% des demandes d’origine marocaine (7 859 demandes), qui constituent près de 60% du total des demandes d’enregistrement de marques. Les dépôts de demandes de brevets d’invention ont, eux, dépassé pour la première fois le cap des 2 000. Une augmentation est due à la hausse des dépôts d’origine étrangère. Cependant, 182 demandes d’origine marocaine ont été reçues, dont 78% effectuées par des personnes morales, essentiellement des universités (53%), des centres de recherche (11%) et des entreprises (14%).

Quant à l’activité de protection des designs, elle a connu une légère baisse en 2017, passant de 1 388 demandes d’enregistrement de dessins et modèles en 2016 à 1 228 demandes en 2017. Pour encourager donc l’utilisation du système des dessins et modèles industriels, l’OMPIC annonce relancer le programme NAMADIJ pour l’accompagnement des entreprises à mettre en place une stratégie adaptée en matière de propriété industrielle. Cette nouvelle édition cible les entreprises des secteurs qui s’appuient sur le design et la créativité, tels que le textile et l’habillement.

Selon ces indicateurs, le Maroc se distingue par son classement à la 15e place au niveau mondial en matière d’enregistrement de dessins et modèles industriels. Il occupe la 42e au classement des marques et la 56e pour les dépôts de brevets d’invention.