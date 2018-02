Décision de la CJUE sur l'accord de pêche Maroc-UE : Déclaration conjointe de Bourita et Mogherini

Nasser Bourita, ministre marocain des AECI et Federica Mogherini, cheffe de la diplomatie européenne / Ph. DR.

L’Union européenne (UE) et le Maroc ont exprimé mardi leur intérêt pour la poursuite, la préservation et le renforcement du partenariat stratégique. Dans une déclaration conjointe, ils indiquent être «déterminés à poursuivre leur coopération dans le domaine de la pêche».

La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, et le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, ont ainsi pris acte du jugement rendu ce mardi par la Cour de justice de l’UE, concernant l’accord bilatéral de pêche.

Les deux parties ont convenu de «renforcer encore leur dialogue politique et de préserver la stabilité de leurs relations commerciales», ajoutant que «l’esprit de consultation étroit et sincère qui guide le processus d’adaptation a approfondi leur partenariat».

A cet égard, ils ont exprimé «leur intention de négocier les instruments nécessaires liés au partenariat de pêche». Par ailleurs, les deux parties réaffirment leur appui au processus des Nations unies et disent soutenir les efforts de son secrétaire général pour parvenir à une solution politique définitive à la question du Sahara.