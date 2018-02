Maroc : De nouvelles manifestations prévues à Jerada

Depuis vendredi, les manifestations reprennent à Jerada. Selon les organisateurs, quelques milliers de personnes (moins de 500 selon les autorités) ont ainsi investi la rue vendredi, samedi, dimanche et lundi, indique l’AFP. Ces rassemblements ont comme revendication unanime la prise de mesures économiques concrètes. Elles font suite aux propositions du gouvernement marocain pour le développement de la province.

Ces rassemblements ont été suspendus après le 11 février, date d’une visite gouvernementale ayant mené Saâdeddine El Othmani dans la région. Depuis, les manifestants ont obtenu «le retrait des permis d’exploitation non conformes à la loi» dans les mines de charbon, ainsi que l’engagement de construire une «zone industrielle» et de mettre en place des projets agricoles.

Précédemment, les centrales syndicales et les autres manifestants ont indiqué à Yabiladi prendre acte de l’avancement du dialogue, tout en rappelant que plusieurs autres questions restent encore à débattre. Elles ont également mis en garde contre les tentative de faire échouer ce processus. D’autres rassemblements sont ainsi prévus dans les prochains jours, selon les manifestants contactés par l’AFP.

Mustapha Dainane, membre du Hirak de Jerada, indique à l’agence de presse française rejeter les «solutions bricolées par le gouvernement». C’est sur cette base et en coordination avec les comités des quartiers qu’il a été «décidé de réinvestir la rue», d’autant plus que «beaucoup de points restent à régler».

Il s’agit notamment de la question du règlement des factures d’eau et d’électricité, ainsi que de la reddition des comptes et la condamnation des barons du charbon et d’élus locaux, qui ont détenu les permis d’exploitation minière de manière clandestine.