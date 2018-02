Maroc : Des propos antisémites de l’avocat Mohamed Ziane pour expliquer l'affaire Bouachrine

Mohamed Ziane a fait une déclaration tonitruante sur l’arrestation de Taoufik Bouachrine, y voyant«la main d'un juif». L’avocat, friand des procès médiatisés, a déclaré hier devant le siège casablancais de la Brigade nationale de la police judiciaire que toute cette affaire n’est pas «d’ordre moral mais politique». Et de surenchérir qu’un «juif leur a conseillé ou leur a proposé cela».

Des propos ouvertement antisémites qui n'ont pour l'instant pas créé de remous au sein de la classe politique ou du monde associatif. Dans les premières heures ayant suivi l’arrestation de Bouachrine, certains avaient même fait le lien entre l’irruption des éléments de la BNPJ, le vendredi 23 février, au siège du quotidien Akhbar Al Yaoum et un éditorial du journaliste consacré à Simon Skira. Il donnait dans son texte le titre d’ «ambassadeur d’Israël» au président de la Fédération des juifs marocains en France.



Me. Ziane est un habitué de ces sorties médiatiques, irritant parfois ces propres clients qui finissent par lui retirer son mandat. En témoigne les cas de Nasser Zefzafi et le groupe des détenus du Hirak incarcérés à Casablanca.