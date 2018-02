Spoliation immobilière : Trois personnes poursuivies en état d'arrestation

Photo d'illustration. U.S. National Archives and Records Administration

Bientôt un jugement pour une famille victime de la spoliation immobilière ? Mustapha Him, Belkacem Laghdaich et Larbi Mokhtafi vont être transférés devant le tribunal pénal de Casablanca, a appris Yabiladi ce lundi auprès de l’avocat Messaoud Leghlimi, représentant de la famille Ranieri.

«Le juge d’instruction a terminé aujourd’hui son enquête. Il a rendu son arrêt par lequel il envoie Mustapha Him, Belkacem Laghdaich et Larbi Mokhtafi devant le tribunal pénal. Ils sont poursuivis en état d’arrestation. Il y a des éléments fiables attestant qu’ils ont utilisé des documents falsifiés pour s’accaparer un bien immobilier», ajoute Me Leghlimi. L’audience devrait s’ouvrir «d’ici trois semaines, un mois».

L’avocat précise qu’il s’agit de deux héritiers d’un bien ayant appartenu à leur grand-père : «Leur père avait déjà entamé des procédures, malheureusement il est décédé en novembre dernier. Ce sont donc ses enfants qui poursuivent le combat». La propriété en question concerne une villa et un terrain d’une superficie de 1 260 m² située au quartier Oasis.

Pour rappel, Mustapha Him, promoteur immobilier et Belkacem Laghdaich, entre autres, avaient été condamnés, le 12 février 2014, à une peine de 7 ans de prison pour crime d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Leur complice, le notaire Me Larbi Mokhtafi, qui avait rédigé les faux documents, avait reçu la plus lourde peine : 12 ans de prison.

Gérard Bénitah, 71 ans, ancien cardiologue à Perpignan, accusait plusieurs hommes, dont Mustapha Him, Larbi Mokhtafi et Belkacem Laghdaich, d’avoir détourné la succession de son oncle et de sa tante, George et Olga Brissot – des millions de dirhams et une somptueuse maison sur la corniche de Casablanca, la villa Brissot.