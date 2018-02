Le journaliste Taoufik Bouachrine est-il coupable d’agressions sexuelles ? [Edito]

Un groupe impressionnant de policiers a débarqué dans les locaux du journal Akhbar Al Yaoum, vendredi dernier, pour arrêter son directeur de publication, Taoufik Bouachrine. Une intervention spectaculaire qui interroge sur son utilité, si ce n’est pour signifier à l’opinion publique la gravité de la situation dans laquelle se trouve ce journaliste réputé proche du PJD, mais aussi créer la stupeur chez les rares journalistes qui seraient encore tentés de se frotter au pouvoir politique.

L’effet est d’autant plus fort que le pouvoir judiciaire a, de son côté, laissé le doute s’installer pendant plusieurs heures en ne précisant pas les raisons de cette descente de police au milieu d’une rédaction. Dans la longue histoire des relations tumultueuses entre le pouvoir politique et les journalistes au Maroc, le dossier est suffisamment fourni pour se persuader d’une nouvelle atteinte à la liberté de la presse. Les arrestations, condamnations et autres restrictions ces dernières années et ces derniers mois démontrent un raidissement sécuritaire.

Le contexte politique actuel donne de la consistance aux craintes exprimées par certains journalistes, le Syndicat national de la presse marocaine, ainsi que des élus PJD proches de Abdelilah Benkirane. En effet, les répliques de ce dernier face à ses ennemis de l’intérieur du parti comme de l’extérieur, ont toujours trouvé écho et soutien dans les éditos de Taoufik Bouachrine.

Fin du suspens

Après avoir laissé planer le doute pendant 24 heures, le procureur du roi a annoncé que l’arrestation du directeur du journal arabophone concernait des plaintes pour «agressions sexuelles». Aucune justification en revanche sur l’impérieuse nécessité de débarquer en mode commando au sein du journal pour une affaire qui n’a «aucune relation avec le journalisme».

Il aura fallu moins de 24 autres heures pour assister à un emballement sur cette affaire. D’un côté les défenseurs du journaliste criant au complot ; certains tentant même de débusquer les plaignantes pour ensuite mieux les disqualifier. De l’autre, ceux qui ont déjà condamnés Taoufik Bouachrine, étalant des titres à charge en une de leurs journaux, ou fuitant des détails sordides qui sont pour l’heure difficile à vérifier.

Probablement les mêmes qui, il y a quelques mois, invoquaient a grands cris la présomption d’innocence pour des personnalités accusées de viol tout en chargeant les plaignantes, «présumées» menteuses, prostituées, manipulatrices, etc.

Dans ma bulle...

Quels que soient les faits reprochés aux chanteurs, aux journalistes, aux politiques, aux prédicateurs religieux ou citoyens lambda, aucune urgence ne nous dicte de nous prononcer sur leur culpabilité avant la décision d’un juge. Dans une affaire d’agression sexuelle ou de viol dont on n’a que très peu d’éléments, le journaliste ne doit ni tomber dans un corporatisme pavlovien, ni devenir le porte-voix de la vindicte populaire, et encore moins servir de plumitif pour les puissants qui ont des comptes à régler.

Le journaliste s’honore quand il se tient sur la ligne de crête, tout en continuant à faire son métier avec rigueur. Insulter les plaignantes ou accabler sans preuves le mis en cause ne fait qu’alimenter les forces de polarisation en cours dans notre société. Car de plus en plus de nos concitoyen.ne.s cherchent à lire dans la presse un avis tranché qui conforte le leur. Les biais de confirmation sont désastreux car ils appauvrissent notre capacité de réflexion, de jugement critique et in fine nous rend inaptes au débat.

Vous l’aurez compris, cet édito ne vous donne aucune réponse sur la culpabilité ou non de Taoufik Bouachrine, mais tente un exercice aussi difficile qu’ingrat : questionner nos certitudes.