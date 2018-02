Maroc : Un Trail pour sensibiliser au sport et à l’écologie

Tenu le 18 février dans la région de Marrakech, le Trail écologique Lalla Takerkoust a ressemblé les férus de sports écologiques et de montagne. Des professionnels et des amateurs, hommes, femmes et enfants, y ont participé.

Organisé par l’Association Trail Maroc et l’agence TSM, en collaboration avec l’Association Sport nature développement Amizmiz, ce rendez-vous a été placé sous le signe «Volonté, abnégation, dynamique d’équipe, solidarité et respect de l’environnement».

Son circuit s’est constitué de trois courses, de 7 Km, 17 Km et 27 Km. Ali Bella Ouhamou, le directeur technique de l’événement, affirme à la MAP que cette rencontre «confirme que les Marocains s’adonnent de plus en plus aux sports écologiques et de montagne».

Le Trail écologique Lalla Takerkoust constitue la première étape d’une série de trois événements, faisant la part belle au sport, à l’écologie et au développement durable. Un prochain rendez-vous est prévu dans ce cadre le 29 avril prochain à Amizmiz, toujours dans la région de Marrakech.