Maroc : Fortes averses et rafales de vent dès lundi

De fortes averses orageuses et des rafales de vent sont attendues dès lundi, dans plusieurs provinces du Maroc, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

Ces fortes averses concerneront, de 06h00 à 15h00, les provinces d’Essaouira, Agadir, Inzegane, Taroudant et Chichaoua. D’autres modérées seront enregistrées entre 15h00 et minuit à Sefrou, Khénifra, Ifrane, Béni Mellal, Larache, Ouezzane, Chefchaouen, Taza et Taounate. Par ailleurs, des chutes de neige localement modérées intéresseront, à partir de 16h00, Ifrane, Khénifra, Midelt, Béni Mellal, Azilal, Tinghir, Al Haouz et Chichaoua, indique la DMN.

Quant aux provinces d’Agadir, Essaouira, Chichaoua, Al Haouz, Youssoufia, Rehamna, Marrakech, Kelaat Seraghna, Fquih Ben Saleh, Béni Mellal, Settat, Khouribga, Safi, Sidi Bennour, El Jadida, Berrechid, Nouasseur, Casablanca, Mohammedia, Skhirat-Temara, Rabat-Salé, Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem, elles connaîtront lundi, de 05h00 à 16h00, de fortes rafales de vent.

De même, des rafales de vent localement fortes seront enregistrées, de 15h00 à minuit, dans les provinces de Taounate, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Sefrou, Ifrane, Khénifra, El Hajeb, Taza, Guercif, Boulemane, Midelt, Taourirt, Jerada, Figuig, Ouarzazate, Tinghir, Zagora, et Errachidia.

Des vents forts à localement violents affecteront mercredi et jeudi les plaines Nord et Centre, le nord des provinces du Sud, le Sud-est et l’Oriental, conclut la même source.