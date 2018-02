African Digital Summit : Une grand-messe continentale

Casablanca a abrité les 22 et 23 février le 4e l’African Digital Summit, organisé par le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM). Un rendez-vous qui se veut désormais une véritable plate-forme continentale, réunissant annuellement professionnels du marketing digital, annonceurs, médias, éditeurs et agences.

Ainsi, cette édition a réuni plus de 1 650 professionnels du secteur, de même que des speakers spécialistes dans le digital, venus d’une trentaine de pays (dont 18 africains). Une rencontre qui a permis aux professionnels et aux experts d’échanger sur leurs expériences, mais aussi d’initier des projets qui participeront à développer le paysage du digital et des économies numériques en Afrique. De quoi satisfaire les organisateurs qui se félicitent d’un bilan encourageant.

La 4e édition de l’African Digital Summit a en outre été marquée par le lancement de l’African Digital TV, une web télévision consacrée au secteur dans le continent, donnant à ce sommet un rôle pionnier dans l’introduction des innovation digitales sur le plan africain.

La clôture de cette rencontre, elle, a été marquée par la remise de prix dans le cadre du Morocco Digital Awards, qui récompense les projets innovants à travers cinq catégories, où ils sont évalués sur «l’approche stratégique, la créativité, l’innovation, la qualité d’implémentation et l’efficacité», précise Mounir Jazouli, président du GAM.

Dans ce sens, 54 dossiers ont été reçus par un jury, présidé cette année par Reda Taleb, CEO du cabinet Officium Maroc et président de l’Observatoire marocain des pratiques de management. Trois par catégorie ont été récompensés.