Allemagne : La diaspora africaine pourra créer des entreprises dans ses pays d’origine

Destiné aux résidents en Europe d’origine marocaine, sénégalaise ou tunisienne, un projet de DiafrikInvest appuie cette diaspora pour la création d’entreprises dans ses pays d’origine, avec l’aide de l’Union européenne (UE). A cet effet, un appel a été lancé pour accompagner ces futurs entrepreneurs dans toutes leurs démarches.

Dans ce sens et afin d’éclairer la diaspora sur les opportunités offertes par DiafrikInvest, le climat des affaires et les modalités de sélection des projets, des rencontres d’information sont prévues le 2 mars prochain à Düsseldorf et le 3 mars à Münich. Cet accompagnement gratuit et personnalisé est assuré par des experts européens et africains. Il consiste à des séances de coaching, de networking, de conseil et d’orientation.

Ces deux réunions permettront ainsi à 50 entrepreneurs de la diaspora d’échanger avec les partenaires de DiafrikInvest, de proposer leurs projets et de s’informer notamment sur le cadre d’investissement et les opportunités de développement de leurs pays d’origine. Un programme qui inclut des MasterClass et un mentoring, pour échanger les expériences avec d’autres entrepreneurs de la diaspora.

L’idée est également de mettre en réseau les investisseurs privés de la diaspora et ceux des pays d’origine, afin de crée une dynamique de co-investissement. Dans cette démarche, DiafrikInvest accompagne souvent les 20 meilleurs projets à travers une promotion et une recherche d’investissements, par le biais d’une plateforme de crowdfunding.