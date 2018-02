BAC Pro marocain : «Aucune matière n’a été remplacée ou supprimée» selon le ministère de l’Education

Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique affirme n’avoir «ni supprimé, ni remplacé une matière par une autre en ce qui concerne les matières des prévues aux examens régionaux et nationaux du baccalauréat pour tous les cycles et les branches».

Dans un communiqué rendu public vendredi, le ministère réagit ainsi à des informations relayées par des médias électroniques ainsi que la presse arabophone, selon lesquelles le gouvernement aurait supprimé «la philosophie ainsi que l’éducation islamique des examens du baccalauréat».

Pour le baccalauréat professionnel, la même source rappelle que le programme pédagogique adopté en 2014 prévoit l’enseignement de la philosophie en tronc commun. Ce communiqué est publié après une décision ministérielle portée au Bulletin officiel, le 12 février dernier, intégrant l’épreuve d’éducation islamique aux examens du baccalauréat professionnel.

Sur la base de cette décision, les enseignants revendiquent l’intégration de la philosophie en première et en deuxième année du BAC Pro, ainsi qu’à l’examen national, afin de rendre effectif le principe de généralisation de l’enseignement et de l’évaluation de cette matière dans toutes les filières.