France : Brigitte Macron reçoit Mehdi Qotbi à l’Elysée

Mehdi Qotbi, Brigitte Macron et la princesse Lalla Salma, lors de la grande exposition Picasso au Musée Mohammed VI de Rabat, le 14 juin 2017. MAP

Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, a été reçu, vendredi à l’Elysée, par Brigitte Macron, épouse du président français Emmanuel Macron, qui s’est enquise des avancées des grands projets d’exposition en cours de préparation au Maroc.

Il s’agit en l’occurrence de la grande exposition qui réunira les plus prestigieux noms de la modernité méditerranéenne, en avril prochain, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, et de l’exposition majeure consacrée aux grands maîtres de l’impressionnisme qu’abritera également le musée en mai 2019, a indiqué M. Qotbi dans une déclaration à la MAP.

Mme Macron, qui est «passionnée de culture et de partage», a émis le souhait d’être présente à l’inauguration de cette grande exposition, laquelle sera le fruit d’un partenariat entre le Musée Mohammed VI et le Musée national d’art moderne Georges Pompidou de Paris, a affirmé Mehdi Qotbi.

De grands maîtres de la modernité méditerranéenne, parmi lesquels Matisse, Picasso, Braque, Miro, Dali et Boltanski, seront à l’affiche lors de cette exposition, a-t-il ajouté, soulignant que «ce sera la première fois que le Musée Georges Pompidou prêtera autant de peintures au-delà de la Méditerranée».

Cette exposition, qui se tiendra en mai 2019, regroupera de 80 à 100 œuvres de peintres impressionnistes de renom comme Auguste Renoir, Claude Monet, Edouard Manet ou Paul Cézanne. Ce sera la première fois que ce musée abritera une exposition dédiée à ce courant.