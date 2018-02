Casablanca : Deux étudiants comparaissent pour une affaire de sextorsion

La police du district de Moulay Rachid à Casablanca a déféré devant la justice, en début de semaine, deux étudiants, un garçon et une fille, pour une affaire de sextorsion, a-t-on appris vendredi auprès de la préfecture de police de la métropole.

Les deux étudiants en master avaient une relation amoureuse et échangeaient des photos intimes, exploitées plus tard par le jeune homme pour faire chanter sa victime dans le but d’obtenir des rapports sexuels.

Selon la même source, l’étudiant, âgé de 27 ans, a ensuite envoyé les photos aux proches de sa camarade, de deux ans plus jeune que lui, en vue de ternir son image.

Les efforts de la brigade locale de cybercriminalité ont permis de localiser le jeune, placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet.

Ce dernier a été traduit en état d’arrestation, alors que la victime est poursuivie en état de liberté, a-t-on précisé de même source.