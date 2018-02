Casablanca accueille sa 11e édition du Salon du livre usagé

A Casablanca, la 11e édition du Salon du livre usagé est prévue du 1e au 30 avril prochain. Initié par l’Association des bouquinistes de la ville avec l’appui du ministère de la Culture, ce rendez-vous attend d’accueillir 120 participants, qui exposeront plus 600 000 ouvrages d’occasion, toutes spécialités confondues (sciences, histoire, culture, philosophie, économie, art…).

Ces livres sont édités en plusieurs langues, proposés à des prix symboliques (à partir de deux dirhams). Youssef Bourra, directeur du Salon, a déclaré à la MAP que cette manifestation réunirait des exposants venant de la métropole, mais aussi de plusieurs villes du pays. Ainsi sont attendus 70 bouquinistes de Casablanca, 50 de Fès et plusieurs autres de Marrakech, El Jadida, Settat, Oujda, Beni Mellal, Rabat ou encore Khouribga.

Après avoir émis le vœu de voir ce Salon prendre des dimensions encore plus importantes, Youssef Bourra a indiqué à la même source que le programme réservait «plusieurs surprises», notamment à travers les séminaires organisés en marge de la rencontre. Nombre d’écrivains et de chercheurs seront accueillis, pour aborder des thématiques comme l’histoire du livre et le rôle de l’édition dans la diffusion de la connaissance.