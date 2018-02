Suisse : Des hôpitaux accueilleront bientôt des aumôniers musulmans

Après des aumôniers musulmans dans des centres pour demandeurs d’asile, les voici désormais dans des hôpitaux. A compter de 2019, une dizaine d’aumôniers formés exerceront leurs activités dans les hôpitaux, les centres de soins et les institutions pour personnes handicapées du canton de Zurich (nord), indique La Tribune de Genève.

Jusqu’à présent, les 100 000 musulmans que compte le canton de Zurich ne disposaient d’aucune offre institutionnalisée d’aumônerie musulmane dans les hôpitaux. Les centres hospitaliers du canton faisaient alors appel ponctuellement à des aumôniers musulmans, mais ce service n’était pas structuré.

Les autorités cantonales ont donc décidé de former des aumôniers, en collaboration avec l’Association des organisations musulmanes du canton de Zurich (VIOZ), a indiqué jeudi la conseillère d’Etat, Jacqueline Fehr.

Pendant deux ans, la phase pilote sera présidée par Deniz Yüksel, du département cantonal de la Justice et de l’Intérieur. La direction sera confiée à l’imam Muris Begovic, qui officie depuis près de dix ans comme aumônier dans les hôpitaux de Zurich.

Quant à la formation des imams, celle-ci sera chapeautée par le Centre suisse islam et société et l’Université de Fribourg (CSIS). Un projet d’aumônerie et d’accompagnement musulman est déjà en place, depuis juin 2017, dans l’hôpital cantonal de Saint-Gall (canton de Saint-Gall, nord). Sept théologiens musulmans y travaillent.

Le volet financier est assuré par le canton de Zurich jusqu’à fin 2018, avec un budget de 325 000 francs. Sur cette somme, 125 000 francs sont dédiés à la formation des imams. La VIOZ participe à hauteur de 60 000 francs. L’objectif est qu’à partir de 2020, celle-ci prenne entièrement en charge l’offre d’aumônerie dans les hôpitaux.