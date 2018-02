L’Espagne, premier partenaire commercial du Maroc pour la sixième année consécutive

L’Espagne s’affiche en 2017, pour la sixième année consécutive, comme premier partenaire commercial du Maroc, tant sur le front des exportations que des importations, avec des flux commerciaux qui ont dépassé les 14 000 millions d’euros, a indiqué hier le Bureau économique et commercial de l’Espagne à Rabat, cité par l’agence EFE.

Ainsi, les exportations marocaines vers l’Espagne ont augmenté en 2017 de 11,2% par rapport à l’année d’avant. Le pays ibérique importe principalement du Maroc du matériel électrique et des vêtements, ainsi que des fruits de mer comme les mollusques et les crustacés.

Les importations marocaines ont quant à elles progressé de 12,5% en 2017, par rapport à 2016. L’Espagne exporte principalement au Maroc des combustibles et des lubrifiants, des composants automobiles et des tissus de confection.

Ces données confirment que l’Espagne est le premier client du Maroc. Les produits espagnols représentent 41,4% du total des importations européennes originaires du Maroc. Elle est également le premier fournisseur du royaume, avec des exportations représentant 35,6% du total des ventes européennes au Maroc.

Le Bureau économique et commercial de l’Espagne souligne que les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne ont doublé au cours des six dernières années. Il prévoit qu’«ils doubleront également au cours des six prochaines années en raison de la croissance à deux chiffres des flux commerciaux» entre les deux pays.