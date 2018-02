Opération Marhaba 2017 : Réunion de la Comission mixte maroco-espagnole pour évaluer les résultats

La Commission mixte maroco-espagnole chargée de l’Opération Marhaba 2017 a tenu, jeudi à Madrid, une réunion consacrée à l’évaluation des résultats de cette opération et des mesures prises pour garantir les meilleures conditions de son succès.

Lors de cette réunion, co-présidée par le wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l'Intérieur, Khalid Zerouali, et le sous-secrétaire espagnol à l'Intérieur, Luis Aguilera, les deux parties se sont félicitées des résultats excellents et positifs de la dernière opération Marhaba, ainsi que de leur excellente coordination et du degré de synergie de leurs actions.

Ces résultats ont été positifs grâce surtout à la mobilisation active de l’ensemble des acteurs concernés marocains et espagnols. Les performances enregistrées ont été bonnes sur tous les segments, aussi bien de fluidité, de sécurité que de sureté et de proximité, ont déclaré les deux responsables.

L’accent a été mis, dans ce sens, sur le rôle central de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et les efforts que cette institution ne cesse de déployer dans le but d'apporter l'assistance et l'appui nécessaires aux MRE et de garantir le déroulement de cette opération dans les meilleures conditions.

Un total de 2,7 millions d’arrivées ont été enregistrées durant l’Opération Marhaba 2017, un chiffre en hausse de 6 % par rapport à 2016. Cette performance démontre le fort attachement des Marocains résidant à l’étranger au royaume.