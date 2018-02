Accord de pêche : Quand El Youssoufi ordonnait aux bateaux européens de quitter les eaux marocaines

Le 4 novembre 1999, l’accord de pêche de 1995 entre le Maroc et l'UE arrivait à échéance. Le Premier ministre, Abderrahman El Youssoufi, n’était guère pressé pour le renouvellement du traité. Une position qui a permis au Maroc de ne pas brader ses ressources naturelles, réduisant les licences de plus de 75% et assurer le développement de la filière.

