Casablanca accueille la quatrième édition de l’African Digital Summit

Mounir Jazouli, président du GAM et fondateur de l’ADS, lors de la quatrième édition de l'ADS, les 22 et 23 février 2018 à Casablanca / Ph. Mehdi Moussahim (Yabiladi)

1 650 professionnels du digital et une quarantaine de speakers experts du digital originaires d’une trentaine de pays, dont 18 africains, sont réunis ce 22 et 23 février à Casablanca, dans le cadre de la quatrième édition de l’African Digital Summit (ADS), indique le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) dans un communiqué.

Cette grand-messe regroupe annuellement les professionnels du marketing et du digital d’Afrique et des autres continents, annonceurs, médias, éditeurs et agences. L’occasion pour les annonceurs de découvrir les tendances du digital, d’initier des projets innovants porteurs de valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes, et de contribuer au développement des écosystèmes du digital et de l’économie numérique en Afrique.

«La technologie a transformé le marketing et la publicité et cette tendance va s’accélérer et s’accentuer à l’avenir, et va rendre le rapprochement entre les marques et la technologie plus qu’indispensable. Cette année, Le programme de l’ADS 2018 aborde des thèmes d’importance majeure pour le développement du digital en Afrique. Des intervenants africains et internationaux de renom sont au rendez-vous», a déclaré Mounir Jazouli, président du GAM et fondateur de l’ADS.

Cette année, les conférences, ateliers et interventions programmés abordent, entre autres, la neutralité du net, la recherche vocale, le futur des études marketing, les télés à l’ère du digital et la relation entre startups et marques.