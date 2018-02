Baiser de la mort : Blatter soutient la candidature du Maroc pour le Mondial 2026

Joseph Sepp Blatter, président de la FIFA de 1998 à 2015, a ouvertement soutenu la candidature du Maroc pour son organisation de la Coupe du monde 2026. Ce jeudi, il a publié un message d’appui sur son compte Twitter : «Après un échec de sa candidature en 2002, 2010 et 2018, le Maroc serait l’hôte logique pour le Mondial 2026 !»

Ce n’est pas la première fois que l’ancien président de la FIFA exprime son soutien. En octobre 2017, il avait expliqué que «les problèmes entre les Etats-Unis d’Amérique et le Mexique constitueraient un avantage pour la candidature du Maroc».

World Cup 2026: Co-Hosting rejected by FIFA after 2002 (also applied in 2010 and 2018). And now: Morocco would be the logical host! And it is time for Africa again! #Fifa #CAF #@FIFAWorldCup