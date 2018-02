Ceuta : Une amende pour le père d’un Ivoirien introduit dans une valise

Le père d’un jeune migrant ivoirien qui avait été dissimulé à l’intérieur d’une valise pour franchir la frontière espagnole a écopé d’une amende, indique l’Agence France-Presse.

Le ministère public avait initialement requis trois ans de prison pour ce père de famille, âgé de 45 ans. «On a mis en danger la vie de ce garçon agglutiné de façon inhumaine dans une toute petite valise, sans aération», a déclaré pendant l’audience le président du tribunal, Fernando Tesón, lors de la lecture des arguments soutenus par l’accusation.

Le parquet a finalement requis une amende, estimant qu’il n’a pas été démontré, lors du procès, que le père «avait connaissance de la manière dont ils [les trafiquants d’êtres humains, ndlr] allaient introduire son fils» à Ceuta. Les juges l’ont ainsi condamné à payer une amende 98 euros, considérant qu’il a déjà effectué un mois de détention préventive.

Le 7 mai 2015, les agents de la Garde civile afférés au poste-frontière de Ceuta étaient restés bouche bée après leur découverte, lors de l’inspection des bagages par un équipement à rayons X, d’une petite valise transportée par une jeune marocaine et qui renfermait un individu blotti en position fœtale.

Devant les juges, le père, Ali Ouattara, a déclaré qu’il vivait en Espagne depuis huit ans et qu’il était titulaire d’une carte de séjour. Cet ancien professeur de philosophie et de français à Abidjan avait fui la crise politico-militaire ivoirienne. Il était arrivé clandestinement en Espagne en 2006, à bord d’une embarcation de fortune. Il s’était initialement installé sur les îles Canaries avec son épouse et sa fille.

Les autorités espagnoles avaient en revanche refusé que son fils les rejoigne, estimant que son salaire de 1 300 euros ne suffisait pas à couvrir les besoins de toute la famille.