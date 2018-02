Global Heritage Fund et Bonzai rendent hommage à la civilisation syrienne

Pour la cinquième édition, l’agence de communication et de branding, «nous emmène sur les terres étiolées d’Alep». / Ph. Bonzai Agency

Pour célébrer la Saint-Valentin, Bonzai, agence de communication et de branding, a lancé l’opération «From Bonzai with Love», s’engageant ainsi en faveur de la ville d’Alep, indique un communiqué de presse.

La box qui en découle est devenue «un rendez-vous annuel qui offre un concentré d’amour à tous ceux qui la reçoivent». Pour la cinquième édition de sa célébration du 14 février, l’agence «nous emmène sur les terres étiolées d’Alep», grâce à sa collaboration avec Global Heritage Fund, une association à but non lucratif opérant à l’international et spécialisée dans la préservation de patrimoines historiques.

«From Bonzai with Love» contient un carnet de voyage «rendant hommage aux plus beaux monuments d’Alep avant la guerre, ponctué de poèmes de Nizar Kabbani, des lithographies colorées du patrimoine architectural de la ville», continue la même source.

De plus, la box contient une court-métrage inédit du réalisateur marocain Hicham Lasri sur le quotidien d’une jeune réfugiée syrienne qui erre à la recherche de son amour perdu. L’œuvre intitulée «Love in Aleppo» est en distribution sélective, disponible uniquement dans la box.

En 2017, Bonzai déclarait son amour à Casablanca, «de ses délices à son chaos». L’année d’auparavant était dédiée à Paris, «ville des lumières et de l’amour».