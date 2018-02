Mohamed Sajid insiste sur la nécessité de créer un réseau interne de transport aérien

Le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid, a souligné, mercredi à Fès, la nécessité de créer un réseau interne de transport aérien, en vue de renforcer la connectivité entre les régions et les principales destinations touristiques.

Le ministre s’est exprimé lors d’une rencontre de communication avec les opérateurs économiques de la région, initiée par la wilaya de Fès-Meknès. L’homme politique a fait savoir que son département œuvre, en partenariat avec le l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et les régions, à la conclusion de partenariats avec des compagnies de transport pour créer de nouvelles liaisons aériennes.

Outre le développement du transport aérien, Mohamed Sajid a insisté sur l’impératif de réfléchir aux meilleurs mécanismes de mise en œuvre et de réalisation des projets touristiques, afin de consolider le développement socio-économique et de renforcer la compétitivité touristique de la région.

Mettant en valeur le riche patrimoine historique dont recèle la région Fès-Meknès, sa civilisation millénaire ainsi que ses énormes potentialités dans les domaines touristique et de l’artisanat, le ministre a estimé que le développement touristique de la région est tributaire de «la valorisation de toutes ses composantes spatiales et culturelles et de son arrière-pays».

Rappelant que les atouts touristiques de la région «ne sont pas suffisamment exploités», il a préconisé d’ériger le patrimoine historique de la région en vecteur de développement touristique et économique.